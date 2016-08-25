Рим, 25 августа, 2016, 23:34 — ИА Регнум. После разрушительного землетрясения в Италии правительство страны объявило о введении чрезвычайного положения, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Италия

На экстренном совещании совет министров одобрил выделение 50 млн евро людям, оставшимся ни с чем.

Жертвами подземных толчков в центральной Италии должна будет оказана быстрая и эффективная помощь.

По крайней мере 250 человек погибли в результате землетрясения погибли, но есть опасения, что число погибших продолжает расти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество погибших при землетрясении в центральной части Италии достигло 247.

В настоящее время спасатели продолжают извлекать из-под обломков разрушенных зданий людей в Аркуате, Аматриче, Пескара-дель-Тронто, Аккумоли.

Напомним, в Италии в течение суток произошло три подземных толчка. Наиболее сильным был самый первый, в результате которого разрушены целые кварталы в городах центральной Италии.

25 августа в Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,2. Подземный толчок зафиксирован на расстоянии 55 км от города Л'Акуилы и в 100 км от Рима. Глубина залегания очага — два километра.