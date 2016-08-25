Москва, 25 августа, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Информация о том, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов 26 августа посетит Анкару (Турция), не соответствует действительности. Об этом сегодня, 25 августа, пишут «Известия» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Минобороны.рф Валерий Герасимов

Напомним, ранее сегодня турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что Герасимов якобы приедет с визитом в Анкару, где встретится со своим турецким коллегой — Хулуси Акаром. Встреча якобы пройдет в рамках нормализации отношений между Россией и Турцией.

Вектор российско-турецких отношений завис в неопределенности. После резкого обострения в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.

Однако, в конце июня этого года Турция решила пойти на сближение с Москвой, и президент Реджеп Тайип Эрдоган послал Путину в письмо, в котором выразил сожаление в связи со сбитым Су-24.