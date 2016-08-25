Тирана, 25 августа, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Ответный футбольный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и албанским «Партизани» завершился вничью со счетом 0:0, сообщает «Чемпионат».

fckrasnodar.ru «Краснодар» — «Партизани»

В первой игре с албанским клубом подопечные Олега Кононова на своём поле добились победы с разгромным счётом 4:0, что позволило им выйти на поле не в сильнейшем составе и все равно пройти дальше.

В итоге двух матчей «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги Европы. Соперники «Краснодара» по группе определятся 26 августа.