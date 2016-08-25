Минск, 25 августа, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Совмин Белоруссии до 1 ноября внесёт ряд предложений по стимулированию труда педагогических работников. Об этом 25 августа заявила зампред правительства постсоветской республики во время августовской конференции педагогических работников учреждений образования Минска «Столичное образование. Стратегия развития».

Советская школа

Говоря о поставленной задаче «по материальному стимулированию педагогических работников» и работе Совмина «в этом направлении», Кочанова отметила, что рассматриваются меры по повышению престижности педагогического труда для молодежи. По её мнению, необходимо раскрепостить инициативу педагогов.

«Это возможность зарабатывать посредством внебюджетной деятельности при оказании платных услуг», — цитирует Качанову пресс-служба Совмина Белоруссии.

«Коэффициенты, тарифы, доплаты и др. Усовершенствовать надо саму систему оплаты труда. Ее надо упростить, потому что она громоздкая», — сообщила чиновница.

Она с удовлетворением констатировала, сказано в официальном сообщении, что в четырёх областях постсоветской республики средняя зарплата педагогов сравнялась со средней зарплатой по региону. Однако Минске такого уровня пока этого не достигнуто, хотя из местного бюджета педагогам производятся доплаты к зарплате.

Как сообщало ИА REGNUM, зарплаты белорусских учителей кратно ниже денежного довольствия «силовиков», что в целом характеризует «белорусскую модель». Предыдущий председатель Совмина Белоруссии, а ныне председатель Совета Республики Нацсобрания Михаил Мясникович 24 августа выступил с докладом, в котором отметил целесообразность введения патента для «самозанятых», которых де-юре в Белоруссии не существует, как и «тунеядцев». Тем не менее, понимая необходимость легализации «теневиков», особенно на фоне сокращения численности индивидуальных предпринимателей и налоговых поступлений от их деятельности, правительство постсоветской республики проговаривает различные варианты.

Отметим, что «рыночными социалистами» педагогическая деятельность в полном соответствии с либеральными идеологемами отнесена к сфере «образовательных услуг». В итоге, внедрив систему ценностей «общества потребления» с соответствующим понятийным аппаратом, но не изыскав возможность обеспечить материальное вознаграждение за труд работников данной сферы, апологеты «белоруской модели» пытаются использовать лексику социалистов и апеллировать к неким нерыночным символам, что характеризует состояние умов руководства постсоветской республики.