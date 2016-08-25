Вашингтон, 25 августа, 2016, 23:06 — ИА Регнум. Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь при сближении с иранскими катерами, сообщает телекомпания CNN.

Commander, U.S. Naval Forces На борту эсминца ВМС США Nitze

Инцидент произошел в северной части Персидского залива. По информации CNN, иранские катера сблизились на 200 метров с двумя американскими и одним кувейтским кораблем. Корреспондент CNN утверждает, что предупредительный огонь в сторону иранских катеров был открыт после неудачных попыток установить радиосвязь и сигналов при помощи ракет. В итоге было произведено три выстрела в воду в качестве предупредительного сигнала.

Напомним, в последнее время участились инциденты с участием кораблей ВМС США и Ирана. Ранее американские СМИ сообщали, что четыре военных катера иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 23 августа в Ормузском проливе вынудили эсминец ВМС США Nitze изменить курс, приблизившись к нему менее чем на триста метров.

Стоит отметить, что 12 января 2016 года два катера ВМС США были задержаны в территориальных водах Исламской Республики Иран и отбуксированы к острову Фарси. На следующий день все задержанные американские военные моряки были освобождены.