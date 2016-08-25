Тирана, 25 августа, 2016, 22:58 — ИА Регнум. Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против албанского «Партизани» «Краснодар» провёл уверенно, а вот результат оказался довольно скромным, хотя вполне достаточным.

Футбольное поле

[[[flag-al]]] «Партизани» (Албания) — [[[flag-ru]]] «Краснодар» (Россия) 0:0 (0:0)

Завтра, 26 августа, пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников по группам узнают санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар».