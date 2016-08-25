Минск, 25 августа, 2016, 22:19 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 25 августа подписал указ, согласно которому родственники игроманов (зависимых от азартных игр) смогут обратиться в суд для вынесения ограничения в отношении таких лиц на посещение игорных заведений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Караваджо. Шулеры. 1594

Указом внесены изменения в Положение об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденное указом Лукашенко № 9 в январе 2005 года. В итоге ограничение по заявлению родственников можно будет вынести на срок от полугода до трёх лет.

Как выяснили в Администрации президента Белоруссии, зависимость от азартных игр не столь уж редкое явление, следствием которого является тяжёлое материальное положение их родственников и разрушение семьи — «важнейшего социального института». Вероятно, для столь неочевидных выводов потребовалась вся мощь аналитических структур Информационно-аналитического центра при Администрации президента, Института социологии Академии наук, независимого центра «ЭКООМ», а также женских, ветеранских, молодёжных организаций и профсоюзов.

Кроме того, разработчики указа не забыли об изменениях и дополнениях в ранее подписанные Лукашенко указы в части предпринимательства и налогообложения для приведения их в соответствие с произошедшими изменениями в налоговом законодательстве. В итоге, как ожидается, налогооблагаемая база не сократится.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о привлечении из России сетей казино было принято Александром Лукашенко без каких-либо общественных слушаний и учёта всех экспертных оценок. За короткое время сети казино появились во всех областных центрах постсоветской республики и даже «медвежьих углах», по белорусским меркам. Заведения открывались на местах детских кафе, цветочных магазинов и других объектов, выполнявших важные социальные функции, но признанных неэффективными прорабами «рыночного социализма».

Также напомним, ряд высокопоставленных чиновников Белоруссии выступал с инициативами легализации лёгких наркотиков, порнографии и секс-туризма. Практическая реализация таких подходов на Кубе завершилась революцией и свержением режима Батисты.