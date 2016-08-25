Ярославль, 25 августа, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Политическая партия «Гражданская Платформа» заявила, что депутат муниципалитета Ярославля, председатель партийной фракции в муниципалитете и кандидат в депутаты Госдумы по 194 одномандатному округу Ярослав Юдин не имеет никакого отношения к «Гражданской Платформе». Пресс-релиз партии публикует ярославский портал «Yarnews».

Ярослав Юдин

«Партия «Гражданская Платформа» не имеет никакого отношения к деятельности данного кандидата. Он никогда не был членом партии «Гражданская платформа», никогда не выдвигался партией «Гражданская платформа» на каких-либо выборах (ни по спискам, ни по одномандатным округам)», — говориться в пресс-релизе.

Стоит отметить, что данная информация явно не соответствует действительности. В 2013 году Ярослав Юдин был выдвинут «Гражданской Платформой» в депутаты Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 6, но избран не был. Так же в пресс-релизе говорится, что партия «Гражданская платформа» не создавала никаких фракций либо депутатских групп в муниципалитете (представительном органе) города Ярославля. Такую фракцию могут создавать только депутаты, выдвинутые и избранные от партии «Гражданская платформа».

В связи с тем, что информация о Юдине как о председателе фракции партии «Гражданская платформа» приводится на официальном портале города Ярославля, партия «Гражданская платформа» направила соответствующее обращение об исключении с сайта указанной информации.

Фракция «Гражданской Платформы» в муниципалитете Ярославля была образована в октябре 2012 года. Инициатором ее создания был ныне осужденный мэр Евгений Урлашов. По неофициальной информации избирательная кампания Урлашова частично финансировалась при помощи на тот момент лидера «Гражданской платформы» бизнесменом Михаила Прохорова. В состав фракции вошли избранные в состав муниципалитета путем самовыдвижения депутаты Ярослав Юдин, Вадим Канашкин и Дмитрий Кузьмин, а так же покинувшие ряды «Единой России» депутаты Андрей Лихачев и Александр Шутов. На первом заседании депутатского объединения Ярослав Юдин был избран его председателем, на сегодняшний день он является и единственным членом данной фракции. Все остальные депутаты покинули фракцию после ареста мэра Ярославля.

«Убедительно просим не использовать в публикациях словосочетание «руководитель фракции «Гражданская платформа» в городском муниципалитете» и аналогичные фразы как не соответствующие действительности и вводящие в заблуждение избирателей», — такими словами заканчивается пресс-релиз партии.

Корреспондент ИА REGNUM связался с Ярославом Юдиным и спросил его мнение о данном заявлении.

«Действительно, фракция «Гражданской Платформы» была образована из депутатов, которые партией не выдвигались. Но она была создана согласно регламенту муниципалитета, и федеральное руководство партии ее признало. Скорее всего новое заявление «Платформы» связано с тем, что я выдвинут «Партией Народной Свободы» в депутаты Госдумы. При этом странно, что руководство партии не реагирует на то, что региональную партийную организацию возглавляет помощник кандидата в депутаты от «Справедливой России» Сергея Балабаева Светлана Комарова. Связи с партией я действительно не поддерживаю и членом ее никогда не являлся. Однако, ликвидировать фракцию я не планирую. Ярославская политика далека от федеральных тенденций, а статус руководителя фракции дает мне некоторые привилегии внутри муниципалитета, например участие в совете муниципалитета, формировании повестки дня», — заявил Ярослав Юдин.