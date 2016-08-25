Минск, 25 августа, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии приняло постановления о предоставлении государственных гарантий в погашении кредитов, выданных двум крупным предприятиям. Об этом 25 августа «задним числом» проинформировала пресс-служба Совмина постсоветской республики.

belaz.by Сборка карьерного самосвала на предприятии «БелАЗ»

С 22 августа постановлением Совмина №661 правительство предоставило в 2016 году гарантию Евразийскому банку развития гарантии в погашении основного долга по внешнему займу, выдаваемому банком госпредприятию «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» в размере не более $75 млн в соответствии с кредитным договором от 15 мая 2014 года № 50 для финансирования текущей деятельности, со сроком возврата до 29 декабря 2018 года.

«Плата за предоставление гарантии правительства Республики Беларусь будет производится единовременно в размере 0,5 процента от суммы гарантированного займа», — сказано в официальном сообщении. Крупнейший банк постсоветской республики — государственный «Беларусбанк» определён банком-агентом по обслуживанию гарантированного займа. Поручителем исполнения поручено выступить Минпрому «за счет средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда министерства промышленности и заключить договор поручительства с министерством финансов, а также обеспечить целевое использование открытым акционерным обществом «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» средств гарантированного займа, его своевременное погашение, уплату процентов и иных платежей за пользование им». Это же министерство будет осуществлять контроль за целевым использованием и своевременным погашением гарантированного займа.

Также вступившим в силу со дня принятия — с 24 августа, постановлением №670 Совмина предоставлены госгарантии государственному ОАО «Белагропромбанк» в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в размере 2% годовых, выдаваемым этим банком ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» для финансирования инвестиционного проекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» на 2013 — 2024 годы» в иностранной валюте в сумме, эквивалентной $13 млн на срок до семи лет с отсрочкой погашения на два года. Установлена единовременная плата за предоставление гарантий Совмина в размере 0,1% от сумм кредитов.

«Гарантии правительства Республики Беларусь предоставляются в валюте выдаваемых кредитов», — сказано в постановлении Совмина, ещё недавно наказывавшего предпринимателей за указание цен в твёрдой валюте и призывавшего к «дедолларизации» не только экономики, но и сознания.

Минфину поручено оформить гарантии СМ РБ после заключения кредитных договоров. Персональную ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на гендиректора «Марко» и председателя «Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности» («Беллегпром»).Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии пытается компенсировать дефицит ПИИ перераспределением средств республиканского бюджета, а также направлением на инвестиционные проекты и текущие расходы средств, привлечённых через увеличение внешнего государственного долга. Не все инвестпроекты оправдывают себя, за что расплачиваются все белорусские налогоплательщики.

Александр Лукашенко неоднократно критиковал состояние дел в белорусском легпроме, где тон задаёт госконцерн «Беллегпром». В 2015 году по решению руковдителя постсоветской республики оказывалась «господдержка» и госпредприятию «БелАЗ», и формально негосударственному холдингу «Марко», владелец которого Николай Мартынов был введён в ранг члена Совета