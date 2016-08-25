Киев, 25 августа, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал законопроект о запрете российских книг, который рассматривает Верховная рада. Свое мнение на этот счет Кириленко поведал журналистам сегодня, 25 августа.

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Кириленко заявил, что законопроект, который устанавливает на Украине регулирование импорта книг из России на основе разрешительного принципа, будет рассматриваться Верховной радой в сентябре этого года.

Согласно этому законопроекту, те книги, которые носят «антигосударственный характер» не будут пропускаться украинской таможней. По оценкам Кириленко таких книг будет около 40% от всего объема импорта книг из России.

Пропагандистскими и антигосударственными книгами будут считаться книги, в которых говорится, что Украина — это несостоявшееся государство. Кроме того, под эти категории попадут книги, в которых повествуется о событиях последних лет на Украине, а также говорится о киевской хунте.

Кириленко добавил, что речь не идет о полном запрете импорта книг из России. «Нет запрета на российскую книгу, но будет выставлен запрет с пропагандистским антиукраинским смыслом», — пояснил Кириленко.

Разрешение на ввоз той или иной книги будет давать специально созданная общественная комиссия.