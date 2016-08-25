Вице-премьер Украины: о полном запрете импорта книг из России речь не идет
Киев, 25 августа, 2016, 22:08 — ИА Регнум. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал законопроект о запрете российских книг, который рассматривает Верховная рада. Свое мнение на этот счет Кириленко поведал журналистам сегодня, 25 августа.
Кириленко заявил, что законопроект, который устанавливает на Украине регулирование импорта книг из России на основе разрешительного принципа, будет рассматриваться Верховной радой в сентябре этого года.
Согласно этому законопроекту, те книги, которые носят «антигосударственный характер» не будут пропускаться украинской таможней. По оценкам Кириленко таких книг будет около 40% от всего объема импорта книг из России.
Пропагандистскими и антигосударственными книгами будут считаться книги, в которых говорится, что Украина — это несостоявшееся государство. Кроме того, под эти категории попадут книги, в которых повествуется о событиях последних лет на Украине, а также говорится о киевской хунте.
Кириленко добавил, что речь не идет о полном запрете импорта книг из России. «Нет запрета на российскую книгу, но будет выставлен запрет с пропагандистским антиукраинским смыслом», — пояснил Кириленко.
Разрешение на ввоз той или иной книги будет давать специально созданная общественная комиссия.