Деревня Дворики, Владимирская область, 25 августа, 2016, 21:52 — ИА Регнум. О том, как работать с информацией в СМИ, в четверг, 25 августа молодым журналистам, участникам образовательного форума «Территория смыслов» рассказали заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин и главный редактор интернет-издания Lenta.ru Александр Белоновский.

территориясмыслов.рф Участники форума «Территория смыслов»

Во вступительном слове Георгий Каптелин отметил, что информация в СМИ — это очень большое поле, и рассказал об основных ее источниках. «Максимально достоверную и точную информацию можно получить, только присутствуя на месте события», — сказал заместитель главного редактора ТАСС.

Особое внимание эксперты уделили ответственности за качество информации, которую они публикуют. Георгий Каптелин привёл актуальный пример: заместитель главного редактора ТАСС Глеб Брянский был в числе заложников в московском банке вчера, 24 августа, и оперативно писал коллегам о ситуации, но агентство не могло запустить открытую онлайн-трансляцию, чтобы не навредить людям и не помешать работе оперативных органов. «Важно найти баланс между профессиональным рвением и той ответственностью, которая на нас лежит», — подчеркнул Георгий Каптелин.

«На наших глазах происходит очередная революция: потребитель контента больше не хочет просто читать информацию и видеть размытую картинку, он хочет получать весь объём ежемоментно», — отметизл в своем выступлении главный редактор Lenta.ru Александр Белоновский. Это, по словам спикера, выливается в развитие синтетического контента и развитие мультимедийной журналистики.

Продолжением образовательной программы дня для молодых журналистов стала встреча на тему «Работа с информацией на телевидении».

Российский журналист, радиоведущий, ведущий информационных программ на телеканале НТВ Кирилл Поздняков начал встречу с небольшого введения о том, что такое телевидение в современном мире.

«Телевидение — это люди и технические возможности. Но еще 10 лет назад, когда мы приходили на канал, нам выдавали пейджеры, и даже сейчас, если вы обратите внимание, у ведущего новостей всегда есть тезисы, напечатанные на бумаге».

Опытный журналист также рассказал о том, откуда появляется информация на телевидении: «Существуют два вида получения информации: от внешних и от внутренних источников. Внешние — это интернет, каналы информационных агентств, пресс-релизы, внутренние — сами информационные службы каналов, которые добывают и обрабатывают информацию. А завершается все «игрой в кубики» — формированием самого выпуска новостей».

Образовательную программу четвертого дня для молодых журналистов продолжила панельная дискуссия с участием представителей телеканала «Россия 24», в которой спикерами выступили главный продюсер телеканала Владимир Прудников и корреспондент Артём Кол. Темой встречи стали информационные войны XXI века.

Беседа началась с обсуждения ситуации, сложившейся в отношении сборной России на олимпийских и паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 и недавних событий, которые прошли на Майдане в Киеве.

Владимир Прудников в начале дискуссии отметил, что не существует регламентированных правил в ведении информационных войн.

«Такие войны несут разрушение ментальности, разжигают агрессию, в итоге это выливается в убийство людей», — рассказал Владимир Прудников Участникам «Территории смыслов».

Очевидец большого количества событий, происходящих в различных горячих точках мира, Артём Кол дал свое определение понятию «информационная война».

«Это страшная штука, когда в одну секунду люди могут превратиться в толпу неуправляемых животных. В информационной войне есть только одно правило: выжить», — прокомментировал эксперт.

Профильными партнёрами смены «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты» являются Информационно агентство России ТАСС, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Rambler&Co.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.

Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ по внутренней политике.