Катания, Италия, 25 августа, 2016, 21:52 — ИА Регнум. Команды, приехавшие в Италию на игры суперфинала Евролиги по пляжному футболу, разбиты на две группы, Группа «A» (Испания, Украина, Белоруссия и Германия) и Группа «B» (Россия, Португалия, Швейцария и Италия).

Kevin Gong Пляжный футбол

Первый тур суперфинала принёс такие результаты:

Группа «A»

Белоруссия — Украина 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Испания — Германия 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

Группа «B»

Швейцария — Португалия 5:6 (2:4, 1:2, 2:0)

Россия — Италия 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Второй тур пройдёт завтра, 26 августа.