Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Рабочая группа Городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга не нашла нарушений в предвыборной газете «Единой России», где было опубликовано «спорное» фото спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 25 августа автор жалобы на единороссов, кандидат в Госдуму и Заксобрание от ПАРНАСа Андрей Пивоваров.

assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

На снимке в газете «Санкт-Петербург — великий город» Вячеслав Макаров был изображен в окружении нескольких женщин-избирательниц, которые не являются кандидатами от партии. Между тем, по закону, в предвыборной агитации нельзя использовать изображения лиц, не выдвинутых партией, даже если речь идет о членах семьи кандидата.

По словам Пивоварова, рабочая группа Горизбиркома рекомендует отклонить жалобу, так как Макаров изображен в кругу лиц, чьи личности не были установлены, и предложила заявителю отыскать запечатленных женщин, записать их фамилии и паспортные данные, после чего подать жалобу повторно.

Ранее «агитационный» скандал разразился вокруг газеты «Партии роста», на которую пожаловался лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. «Эсеры» нашли в партийной газете своей бывшей соратницы, а ныне конкурента, Оксаны Дмитриевой цитату Сергея Миронова, на распространение которой он не давал согласия, а также пожаловались в Горизбирком на карикатуры в газете и экспрессивную лексику авторов.

Кроме того, депутат Заксобрания, «эсер» Анатолий Кривенченко пожаловался в ТИК на соперника по округу Сергея Гуляева, баллотирующегося от «Яблока», так как в предвыборной газете опубликовали фото Гуляева с его несовершеннолетними детьми. В обоих случаях распространение тиража газет пришлось приостановить.

Напомним, в единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.