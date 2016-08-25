Прага, 25 августа, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Прагу не смогла привлечь к своей миграционной политике чешское правительство, передаёт Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Halt

Левоцентристское правительство Чехии по-прежнему сопротивляется квотам Евросоюза по приёму беженцев. «Мы не можем согласиться с системой, которая настаивает на обязательных квотах для распределения беженцев», — заявил премьер-министр Богуслав Соботка.

Перед резиденцией правительства в Праге собрались десятки демонстрантов, которые освистали канцлера. «Меркель должна уйти», — кричали они, критикуя её миграционную политику.