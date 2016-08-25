Салехард, 25 августа, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Окружной суд ЯНАО взыскал с бывших чиновников города Салехарда пятимиллионный ущерб, нанесенный муниципалитету, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

snowremovalsystems.com Снегоплавильная машина

Юрий Линк, занимая должность главы администрации Салехарда, летом 2011 года решил приобрести дорогостоящую снегоплавильную машину «TRECAN 60-PD-MX» канадского производства. По его указанию, департаментом имущественных и земельных отношений администрации города, возглавляемым Сергеем Кондаковым, в октябре-ноябре 2011 года была подготовлена аукционная документация, которая содержала исключительные уникальные технические характеристики машины конкретной марки, делающие невозможной поставку иной снегоплавильной техники. Городской бюджет заплатил за машину 26,72 млн рублей, по цене превышающей среднерыночную стоимость. Кстати, с момента поступления данной машины в начале 2012 года в Салехард, она до настоящего времени не эксплуатируется.

В декабре 2015 года городской суд признал доказанным причинение ущерба бюджету города в размере 5,085 млн рублей. В декабре 2015 года прокуратурой округа сообщалось о вынесении Салехардским городским приговора по уголовному делу в отношении Юрия Линка и Сергея Кондакова по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба»). Им было назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей каждому.

В апреле 2016 года прокуратура округа попыталась взыскать с Линка и Кондакова сумму ущерба, причинного преступлением. Но городской суд отказал в удовлетворении требований, полагая, что срок исковой давности для возмещения ущерба истек еще в 2015 году. Прокуроры с решением не согласились и обжаловали его в апелляционном порядке. В итоге, судебная коллегия поддержала позицию прокуратуры и постановила взыскать с осуждённых пополам 5085 тыс. рублей ущерба.