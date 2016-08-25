Астана, 25 августа, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана подсчитало, что в новом учебном году в школы страны пойдут учиться более 2,8 миллиона учащихся. 370 тысяч из них — первоклашки. Об этом сегодня, 25 августа, рассказала вице-министр образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева.

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Она также отметила, что общее количество школ в республике составляет 7126 единиц. При этом до 1 сентября будут введены 60 школ, а до конца года — еще 32 средних учебных заведений.

«Из возведенных учебных заведений только 11 увеличат сеть, остальные вводятся взамен аварийных, приспособленных и так далее. Из вводимых в текущем году 92 школ — 31 построена для решения проблемы трехсменки, 29 взамен аварийных и 14 — для сокращения дефицита ученических мест, 13 взамен приспособленных и 5 в населенных пунктах, где нет школ», — пояснила вице-министр.

Что касается дошкольного образования, то, по словам Суханбердиевой, в 2016 году охват детей составит 82,7%. Она отметила, что на сегодняшний день в стране действует 9297 дошкольных организаций, которые посещают 817,8 тысяч детей. При этом в 2016 году будет открыто 538 дошкольных организаций на 61,6 тысяч мест, 49 из них — детские сады на 12 тысяч мест.

«В результате предпринятых мер охват детей в возрасте от 3 до 6 лет дошкольным образованием составит 82,7%, для сравнения в 2015 году эта цифра составила 81,6%», — добавила вице-министр.

Еще одной новостью стало то, что с 1 сентября казахстанские первоклассники начнут обучаться по обновленному стандарту образования.

«В 2016 году обновленное содержание вводится для первого класса. В этой связи в новом учебном году учащиеся первых классов будут обучаться по новым учебникам, разработанным в соответствии с новыми учебными программами», — рассказала на той же пресс-конференции заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Ляззат Булебаева.

По ее словам, учебники для первого класса «были апробированы в 30 пилотных школах, прошли все этапы экспертизы, рекомендованы республиканской комиссией и включены в перечень ученной литературы, рекомендованы к использованию в школах».

«По обновленному содержанию разработаны 24 наименования учебной литературы для первого класса. На сегодняшний день в полном объеме заключены договоры с издательствами на приобретение учебников и учебно-методических комплексов для первых классов. В текущем году по циклу фондирования местными исполнительными органами были заключены договоры на приобретение и доставку учебников также для четвертых классов по английскому языку, для 8-х классов — по всем предметам и для 9-х классов — по факультативному курсу «Светскость и религиоведение», — добавила Булебаева.

Напомним, обновленные стандарты образования для первоклассников включают в себя и новый предмет — художественный труд, в рамках которого школьники будут изучать современное искусство — в частности, Land Art (ландшафт-искусство — направление, возникшее в США в конце 1960-х годов, в котором создаваемое автором произведение неразрывно связано с природным ландшафтом — ИА REGNUM ).

Напомним также, что в апреле 2016 года министр образования и науки Ерлан Сагадиев заверял общественность страны, что эксперименты с образованием в стране закончились.