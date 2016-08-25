Москва, 25 августа, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что нынешние выборы в Государственную думу VII пройдут максимально честно. Об этом Собянин заявил сегодня, 25 августа, на молодежном форуме «Единой России» «Мы вместе».

kremlin.ru Сергей Собянин

Собянин напомнил, что сейчас идет большая предвыборная кампания, и уже совсем скоро состоятся выборы в Государственную думу России. «Говорят, что выборы ни о чем и ничего не решают, но на самом деле это важнейшие выборы, которые будут определять во многом судьбу страны, судьбу каждого из нас…», — сказал столичный градоначальник.

Нынешние выборы Собянин охарактеризовал, как честные открытые. Мэр Москвы напомнил, что в выборах участвует множество партий и кандидатов. Власти осуществляют четкий контроль за всеми этапами прохождения выборов. Используются видеонаблюдение, общественные советы, общественные комиссии, наблюдатели.

«Это будут самые честные выборы за всю историю России», — утверждает Сергей Собянин.

Также мэр поблагодарил молодёжь за политическую активность и неравнодушие.

Напомним, Собянин возглавляет московскую часть федерального списка «Единой России» на нынешних думских выборах.