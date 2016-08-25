Собянин: нынешние выборы в Госдуму будут самыми честными в России
Москва, 25 августа, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что нынешние выборы в Государственную думу VII пройдут максимально честно. Об этом Собянин заявил сегодня, 25 августа, на молодежном форуме «Единой России» «Мы вместе».
Собянин напомнил, что сейчас идет большая предвыборная кампания, и уже совсем скоро состоятся выборы в Государственную думу России. «Говорят, что выборы ни о чем и ничего не решают, но на самом деле это важнейшие выборы, которые будут определять во многом судьбу страны, судьбу каждого из нас…», — сказал столичный градоначальник.
Нынешние выборы Собянин охарактеризовал, как честные открытые. Мэр Москвы напомнил, что в выборах участвует множество партий и кандидатов. Власти осуществляют четкий контроль за всеми этапами прохождения выборов. Используются видеонаблюдение, общественные советы, общественные комиссии, наблюдатели.
«Это будут самые честные выборы за всю историю России», — утверждает Сергей Собянин.
Также мэр поблагодарил молодёжь за политическую активность и неравнодушие.
Напомним, Собянин возглавляет московскую часть федерального списка «Единой России» на нынешних думских выборах.