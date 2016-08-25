Москва, 25 августа, 2016, 20:34 — ИА Регнум. В Москве с начала 2016 года зафиксировано 403 жалобы на продажу продуктов питания с истекшим сроком реализации. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Москвы, по сравнению с 2015 годом количество обращений выросло более, чем на 100. По итогам проверки сотрудниками ведомства снято с реализации 1490 кг просроченных товаров с потерей товарного вида, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Пименов. В магазине. 1938

«По административным материалам, направленным в суды, в 3 случаях — приняты решения о наложении штрафов на сумму 780 тысяч рублей, в 1 — приостановлена деятельность магазина на 90 суток. Наибольшее количество обращений от покупателей поступило на портал «Наш город» на магазины торговых сетей: ЗАО «ТД Перекресток», ЗАО «Дикси — Юг», ООО «Агроаспект», ЗАО «Тандер», ЗАО «ТиК продукты», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, поступали жалобы на нарушение санитарных требований в организациях торговли (319), на демонстрацию табачных изделий (62) и на торговлю табачными изделиями вблизи школ и вузов (106). «По 249 обращениям изложенные факты — проверками подтверждены, в 2015 году подтвержденных фактов установлено по 191 обращению», — уточнили в ведомстве.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба Роспотребнадзора столицы, за период с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года в управление поступило 903 обращений, из которых 430 жалоб на продажу продуктов питания с истекшим сроком годности. Так наибольшее количество обращений поступило на магазины торговых сетей: ЗАО «ТД Перекресток», ЗАО «Дикси-Юг», ООО «Агроаспект», ЗАО «Тандер» и ЗАО «ТиК продукты». Всего было изъято более 980 кг просроченных продуктов, размер штрафов достиг 9 млн рублей.