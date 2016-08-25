Москва, 25 августа, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев заявил, что приватизация госпакетов акций «Роснефти» и «Башнефти» может состояться в любой момент, начиная с сентября этого года. Об этом глава Минэкономразвития заявил журналистам сегодня, 25 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизатор

Улюкаев подчеркнул, что намерения правительства России приватизировать госпакеты акций «Роснефти» и «Башнефти» остаются в силе. «Совершенно не призрачная, совершенно реальная возможность. Просто вопрос в правильном временном определении», — сказал министр.

Приватизация может состоятся в любой момент, начиная с сентября 2016 года и заканчивая 2017-м годом, подчеркнул Улюкаев. «Это вопрос оценки конъюнктуры, отношения инвесторов, в совокупности вот таких вот вещей», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Также Улюкаев добавил, что недавнее решение отложить приватизацию госпакета «Башнефти» связано именно с конъюнктурными вопросами. Министр отметил, что госпакет «Башнефти» может быть приватизирован одним лотом, а может быть и несколькими.