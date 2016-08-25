Москва, 25 августа, 2016, 20:08 — ИА Регнум. ДОСААФ РФ может стать эффективной площадкой для предвыборной агитации. На фоне роста патриотических настроений именно ДОСААФ, являющийся одним из главных проводников военно-патриотических идей, может быть востребован в качестве активной агитплощадки на выборах в 2018 году, считает первый вице-президент «Российского союза инженеров». Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 25 августа.

dosaaf.ru Первый слёт Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

«Во-первых, ДОСААФ РФ — это огромная агитационная площадка. В самой организации состоит около 310 тысяч человек. Только первичных отделений ДОСААФ, которые непосредственно работают с людьми, у организации почти 11 тысяч. Так или иначе, с обществом связано более 4 тысяч патриотических, автолюбительских, авиационных и прочих клубов, кружков, спортивных секций, члены которых являются потенциальными избирателями. И сейчас эти объединения активно развиваются и растут», — отметил Андриевский.

Кроме того, он напомнил, что ДОССАФ не так давно возглавил десантник, бывший коммандующий воздушно-десантных войск, участник нескольких войн, генерал-полковник Александр Колмаков, неофициальный лидер сообщества ВДВ России. По его словам, этот факт сплотил вокруг ДОСААФ десантное сообщество, поскольку, с одной стороны, десантники — это очень разношерстная группа людей, с другой — достаточно вспомнить день ВДВ. «Это огромное и единое сообщество, работа с которым, несомненно, принесет свои плоды», — уверен Андриевский.

Он также обратил внимание, что руководители отделений ДОСААФ — это, как правило, прошедшие армию, а зачастую и принимавшие участие в боевых действиях, офицеры, то есть это люди, обладающие общественным авторитетом, которых будут слушать, а значит — крайне важно заручится их поддержкой, которая обеспечит лояльность электората.

«В-третьих, огромная инфраструктура ДОСААФ может быть востребована для проведения различных предвыборных мероприятий. Ненавязчивая политическая реклама на множестве мероприятий, проходящих под эгидой ДОСААФ или с участием организации, может стать очень эффективным PR-инструментом», — добавил Андриевский.

«Тенденция роста патриотических настроений, которая наблюдается в России — это плодотворная почва для работы с электоратом. ДОСААФ, который активно развивается по направлению военно-патриотического воспитания граждан — идеальная площадка для продвижения политических идей. Патриотические парки, молодежные движения, военизированные игры и сборы, которые организует и проводит ДОСААФ, сейчас набирают популярность. Поэтому ДОСААФ, безусловно, будет востребован как могучая сила на выборах в 2018 году», — резюмировал эксперт.

Напомним, что в декабре 2014 года у ДОСААФ сменился руководитель. Главой организации стал лидер десантного сообщества страны генерал-полковник Александр Колмаков. После назначения он получил задание от министра обороны Сергея Шойгу провести сплошную инвентаризацию имущества и навести порядок в имущественном комплексе.