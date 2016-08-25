Тегеран, 25 августа, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Военно-морские силы Ирана будут предупреждать или оказывать противодействие любым иностранным судам, входящим в территориальные воды страны, передаёт ABC News.

defenseimagery.mil Иранский военный корабль

Министр обороны Ирана Хосейн Дегхан прокомментировал инцидент с участием американского военного корабля, произошедший 23 августа в Ормузском проливе. Тогда четыре военных катера «Корпуса стражей исламской революции» осуществили перехват эсминца США.

ИА Tasnim так процитировало генерала Дегхана: «Если иностранное судно входит в наши воды, мы предупреждаем их, и если это вторжение, мы оказываем сопротивление». Он добавил, что иранские катера патрулируют территориальные воды для контроля в них трафика и иностранных судов.