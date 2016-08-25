Ханты-Мансийск, 25 августа, 2016, 19:53 — ИА Регнум. «Параолимпийский комитет России имеет слабые позиции в мировом спортивном сообществе, и во многом по причине этого российским спортсменам с инвалидностью отказано выступать в Рио», — заявил сенатор из Югры Эдуард Исаков в своём блоге после отклонения апелляции ПКР спортивным арбитражным судом в Лозанне.

Paul Miller Параолимпийский марафон

Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного параолимпийского комитета (МПК), который отстранил всех российских спортсменов от Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

По мнению Эдуарда Исакова, Параолимпийский комитет России изначально вел неправильную политику в отношении спортсменов, употребляющих допинг. «Такие случаи были, они замалчивались, но они единичные, ни о какой системности речь не идет. И нужно было заявлять о таких спортсменах, вести открытую борьбу против допинга», — пишет Эдуард Исаков.

ПКР подвела самоуверенность, что президент МПК Филип Крейвен — свой человек, считает югорский сенатор. «Да, он был в России, похвалил высокий уровень проведения Параолимпийских игр в Сочи, но, видимо, не настолько были выстроены отношения, что он с невозмутимым спокойствием лишил российских паралимпийцев возможности выступить в Рио. Видимо, не велись переговоры с сэром Филипом Крейвеном заранее, после того, как стали притеснять олимпийцев, чтобы его решение не было столь жестоким. Спортсмены готовились четыре года, шли к пику своей формы для выступления на Параолимпиаде, они выполнили свою задачу. А чиновники, которые должны были их защищать, путем выстраивания дипломатических отношений с МПК, со своей задачей не справились. И вот к чему привела эта беспечность, — возмущается сенатор. — Мы провели переговоры с адвокатами, получили от них смету. На ведение судебного дела в защиту прав югорских паралимпийцев требуется немалые денежные средства. На эти цели планируется привлечение внебюджетных средств. В настоящее время направлены письма руководителям крупных нефте‑ и газодобывающих предприятий, находящихся на территории Югры, с предложением оказания спонсорской помощи на судебные издержки».

Исаков сообщил в своём блоге, что сейчас Югра будет вести переговоры с командами других регионов, которые хотят присоединиться к подаче иска в спортивный суд. «Сегодня ясно одно, даже, если нам удастся отстоять права наших спортсменов на участие в Параолимпийских играх в Рио, они будут выступать как независимые спортсмены, не под флагом России, в связи с тем, что приостановлено членство Параолимпийского комитета России в МПК, а подать заявку от России имела право только эта организация. Теперь параолимпийцы России не смогут выезжать на международные старты. И что ждет спортсменов, которые готовятся к зимним играм, не известно, что вообще ждет параолимпийский спорт в России — большой вопрос», — резюмировал сенатор Исаков.