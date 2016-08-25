«Что ждет параолимпийский спорт в России – большой вопрос»
Ханты-Мансийск, 25 августа, 2016, 19:53 — ИА Регнум. «Параолимпийский комитет России имеет слабые позиции в мировом спортивном сообществе, и во многом по причине этого российским спортсменам с инвалидностью отказано выступать в Рио», — заявил сенатор из Югры Эдуард Исаков в своём блоге после отклонения апелляции ПКР спортивным арбитражным судом в Лозанне.
Напомним, 23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил жалобу Параолимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного параолимпийского комитета (МПК), который отстранил всех российских спортсменов от Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
По мнению Эдуарда Исакова, Параолимпийский комитет России изначально вел неправильную политику в отношении спортсменов, употребляющих допинг. «Такие случаи были, они замалчивались, но они единичные, ни о какой системности речь не идет. И нужно было заявлять о таких спортсменах, вести открытую борьбу против допинга», — пишет Эдуард Исаков.
ПКР подвела самоуверенность, что президент МПК Филип Крейвен — свой человек, считает югорский сенатор. «Да, он был в России, похвалил высокий уровень проведения Параолимпийских игр в Сочи, но, видимо, не настолько были выстроены отношения, что он с невозмутимым спокойствием лишил российских паралимпийцев возможности выступить в Рио. Видимо, не велись переговоры с сэром Филипом Крейвеном заранее, после того, как стали притеснять олимпийцев, чтобы его решение не было столь жестоким. Спортсмены готовились четыре года, шли к пику своей формы для выступления на Параолимпиаде, они выполнили свою задачу. А чиновники, которые должны были их защищать, путем выстраивания дипломатических отношений с МПК, со своей задачей не справились. И вот к чему привела эта беспечность, — возмущается сенатор. — Мы провели переговоры с адвокатами, получили от них смету. На ведение судебного дела в защиту прав югорских паралимпийцев требуется немалые денежные средства. На эти цели планируется привлечение внебюджетных средств. В настоящее время направлены письма руководителям крупных нефте‑ и газодобывающих предприятий, находящихся на территории Югры, с предложением оказания спонсорской помощи на судебные издержки».
Исаков сообщил в своём блоге, что сейчас Югра будет вести переговоры с командами других регионов, которые хотят присоединиться к подаче иска в спортивный суд. «Сегодня ясно одно, даже, если нам удастся отстоять права наших спортсменов на участие в Параолимпийских играх в Рио, они будут выступать как независимые спортсмены, не под флагом России, в связи с тем, что приостановлено членство Параолимпийского комитета России в МПК, а подать заявку от России имела право только эта организация. Теперь параолимпийцы России не смогут выезжать на международные старты. И что ждет спортсменов, которые готовятся к зимним играм, не известно, что вообще ждет параолимпийский спорт в России — большой вопрос», — резюмировал сенатор Исаков.