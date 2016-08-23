Москва, 25 августа, 2016, 19:48 — ИА Регнум. В Москве завершились приемочные мероприятия общеобразовательных организаций к новому 2016−2017 учебному году. Как заявили в пресс-службе Роспотребнадзора столицы, акты готовности подписаны в 1671 школе. Приемка учреждений проводилась с лабораторно-инструментальным контролем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Школьница

«В школах проведено 5036 лабораторных и инструментальных исследований проб питьевой воды, параметров микроклимата, освещенности, воздушной среды в учебных помещениях. Все результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что с 1 сентября 2016 года в школы пойдут 903 995 детей и подростков, среди которых 92 141 первоклассников. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 17-ти школ-новостроек и пристроек учебных корпусов к существующим школьным зданиям для обучения 11 335 детей.

Также сообщили о ходе капитального ремонта: в 12 зданиях работы закончены, а в 24 зданиях будут продолжены. «Учащиеся этих школ переведены в другие близлежащие школы в пределах одного микрорайона», — пояснили в пресс-службе.

Всего по предписаниям сотрудников Роспотребнадзрпа по улучшению материально-технической базы общеобразовательных организаций выполнено 501 мероприятие.

Напомним, ранее глава департамента образования Москвы Исаак Калина сообщил, что все образовательные организации прошли проверку и готовы к приему учащихся 1 сентября 2016 года. По словам чиновника, в столице 1,35 млн учащихся примут 630 школ и 55 колледжей. Кроме того, он сообщил, что за лето 2016 года в 2,3 тысячи зданий школ и дошкольных групп провели текущий ремонт, а капитальный ремонт был проведен в 18 зданиях образовательных учреждениях.