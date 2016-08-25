Киев, 25 августа, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Петр Порошенко и администрация президента Украины пока не могут связаться с российским президентом Владимиром Путиным или иными представителями Кремля, сообщает украинское интернет-издание «Апостроф».

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По информации ресурса, Порошенко поручил внешнеполитическому ведомству Украины организовать его телефонную беседу с Владимиром Путиным после сообщения ФСБ России о предотвращении в Крыму подготовленных украинской разведкой терактов и задержании украинских диверсантов. Президент России тогда заявил, что переход Украины от переговоров к террору делает бессмысленными встречи в «нормандском формате».

По данным «Апострофа», полученным в администрации Порошенко, официальных контактов между президентами России и Украины не было, а с 7 августа 2016 года не было и официальных контактов между администрациями президентов обоих государств.