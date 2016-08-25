Москва, 25 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал песню для новой передачи «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель». Об этом сегодня, 25 августа, передает «Эхо Москвы».

lafleur Сергей Шнуров

Музыкант отметил, что заставка к новой детской передаче должна быть «сшибающая» и песню он написал соответствующую. «Я надеюсь, что детям будет не страшно, хотя я знаю, что дети любят «Ленинград», несмотря ни на что, и воспринимают мой голос, как некоего «Бармалея», и мне это очень приятно», — заявил Шнуров.

Известно, что в песне есть такие строки: «Утро — это очень круто, хочешь — пой, хочешь — пляши. Нам открыты все маршруты, с добрым утром, малыши». Песню исполняет сам Шнуров.

Новая детская передача «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» выйдет 1 сентября этого года. Руководство телеканала обещает «революция детского телевидения».

По предварительным данным в передаче будут задействованы персонажи из другой популярной детской передачи — «Спокойной ночи, малыши!» — Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша.