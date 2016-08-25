Детское телевидение разбудит детей песнями Шнурова
Москва, 25 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал песню для новой передачи «С добрым утром, малыши!» на телеканале «Карусель». Об этом сегодня, 25 августа, передает «Эхо Москвы».
Музыкант отметил, что заставка к новой детской передаче должна быть «сшибающая» и песню он написал соответствующую. «Я надеюсь, что детям будет не страшно, хотя я знаю, что дети любят «Ленинград», несмотря ни на что, и воспринимают мой голос, как некоего «Бармалея», и мне это очень приятно», — заявил Шнуров.
Известно, что в песне есть такие строки: «Утро — это очень круто, хочешь — пой, хочешь — пляши. Нам открыты все маршруты, с добрым утром, малыши». Песню исполняет сам Шнуров.
Новая детская передача «С добрым утром, малыши!» на канале «Карусель» выйдет 1 сентября этого года. Руководство телеканала обещает «революция детского телевидения».
По предварительным данным в передаче будут задействованы персонажи из другой популярной детской передачи — «Спокойной ночи, малыши!» — Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша.