Чебоксары, 25 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Чувашии — новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Ещё один очаг заболевания обнаружен в селе Сурский Майдан Алатырского района, где с 25 августа введён карантин. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

cap.ru На мясокомбинате

Неблагополучной по АЧС объявлено алатырское село Сурский Майдан (Междуреченское сельское поселение). В границы первой угрожаемой зоны попали пять поселений Алатырского района, во второй угрожаемой зоне — три города и 16 районов, включая Алатырский. Распоряжением главы администрации Алатырского района Николая Романова на территориях Междуреченского и Кувакинского сельских поселений 24 августа введён режим чрезвычайной ситуации. Всё поголовье свиней из первой угрожаемой зоны будет изъято и ликвидировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый очаг АЧС был выявлен в порецком селе Напольное, где в одном из частных подворий скончался 4-месячный поросёнок. На территории 17 августа села введён карантин, запрещена торговля свиньями и продуктами свиноводства, проведение ярмарок, ввоз свиней, их свободный выпас. В связи с выявлением очага АЧС, введены зоны возможного заражения. Границы первой угрожаемой зоны распространения составляют 15 км и охватывают Порецкий район: здесь будет уничтожено всё поголовье свиней. Границы второй угрожаемой зоны составляют 100 км.

По данным Госветслужбы Чувашии на 25 августа, в Порецком районе изъято и уничтожено 2358 голов свиней и убито населением для собственных нужд без ведома ветеринарных специалистов 504 свиньи. В ходе проведения мероприятий по изъятию свинопоголовья ветеринарными специалистами выявлено увеличение поголовья в селах Порецкое, Козловка и деревня Ивановка (на 29 голов). Кроме того, задержано 641 кг продукции животного происхождения.

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