Чума свиней распространяется по Чувашии
Чебоксары, 25 августа, 2016, 19:29 — ИА Регнум. В Чувашии — новая вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Ещё один очаг заболевания обнаружен в селе Сурский Майдан Алатырского района, где с 25 августа введён карантин. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Михаил Игнатьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Неблагополучной по АЧС объявлено алатырское село Сурский Майдан (Междуреченское сельское поселение). В границы первой угрожаемой зоны попали пять поселений Алатырского района, во второй угрожаемой зоне — три города и 16 районов, включая Алатырский. Распоряжением главы администрации Алатырского района Николая Романова на территориях Междуреченского и Кувакинского сельских поселений 24 августа введён режим чрезвычайной ситуации. Всё поголовье свиней из первой угрожаемой зоны будет изъято и ликвидировано.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый очаг АЧС был выявлен в порецком селе Напольное, где в одном из частных подворий скончался 4-месячный поросёнок. На территории 17 августа села введён карантин, запрещена торговля свиньями и продуктами свиноводства, проведение ярмарок, ввоз свиней, их свободный выпас. В связи с выявлением очага АЧС, введены зоны возможного заражения. Границы первой угрожаемой зоны распространения составляют 15 км и охватывают Порецкий район: здесь будет уничтожено всё поголовье свиней. Границы второй угрожаемой зоны составляют 100 км.
По данным Госветслужбы Чувашии на 25 августа, в Порецком районе изъято и уничтожено 2358 голов свиней и убито населением для собственных нужд без ведома ветеринарных специалистов 504 свиньи. В ходе проведения мероприятий по изъятию свинопоголовья ветеринарными специалистами выявлено увеличение поголовья в селах Порецкое, Козловка и деревня Ивановка (на 29 голов). Кроме того, задержано 641 кг продукции животного происхождения.
Читайте также: В Чувашии пытаются незаконно вывезти мясо из очага АЧС