Нижний Новгород, 25 августа, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Нижегородской области в 2017 год прожиточный минимум для пенсионера составит 8082 рубля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий закон региональный парламент принял на своем последнем заседании в нынешнем составе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В региональном парламенте напомнили, что федеральный закон «О государственной социальной помощи» предусматривает два источника выплаты социальной доплаты к пенсии: федеральный и региональный.

В случае, если величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, территориальными органами Пенсионного фонда РФ устанавливается федеральная социальная доплата.

Как сообщалось, во II квартале 2016 года постановлением регионального правительства величина прожиточного минимума в расчете на душу населения установлена в размере 8891 рубль. Для трудоспособного населения она составила 9531 рубль, для пенсионеров — 7329 рублей, для детей — 9204 рубля.