Париж, 25 августа, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд призывает Россию предпринять усилия, чтобы как можно скорее возобновить переговоры о политическом переходе в Сирии, передаёт Daily Mail.

kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

Олланд сослался на доклад ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые заключили, что якобы правительство Сирии, а также боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) применяли химоружие в 2014—2015 годах.

«Мы находимся в очень серьёзной ситуации … доказательства преступлений предоставлены», — заявил он в своей речи в Ла Сель-Сен-Клу, недалеко от Парижа.

Французский лидер отметил, что теперь зависит от России выполнение «её обязательств» и использование влияния на президента Сирии Башара Асада.