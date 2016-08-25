Ярославль, 25 августа, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Отставка Александр Князькова с поста исполняющего обязанности председателя Правительства Ярославской области все же произойдет. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердил заслуживающий доверия источник в региональном правительстве.

Александр Князьков

Также источник подтверждает факт назначения на место Князькова министра сельского хозяйства Подмосковья Дмитрия Степаненко. В ближайшее время возможны и другие кадровые перемены в исполнительной власти региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вскоре после своего назначения врио губернатора Дмитрий Миронов отправил правительство в отставку, но все его сотрудники остались работать на своих местах исполняющими обязанности.

Александр Князьков был назначен первым заместителем губернатора, председателем Правительства области в декабре 2012 года, вскоре после назначения на пост губернатора Сергея Ястребова. До этого Князьков работал директором Ярославского нефтеперерабатывающего завода, где прошел путь от оператора установки до руководителя. Некоторое время в регионе считали его вероятным преемником Сергея Ястребова.