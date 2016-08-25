Душанбе, 25 августа, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Таджикских паломников, которые накануне прибыли в Мекку, во время приветствия попросили помолиться за мир и стабильность в стране, сообщает сегодня, 25 августа, «Азия-Плюс».

Ali Mansuri Хадж

«Когда вы повернетесь в сторону Каабы, помолитесь за родину, чтобы в стране царили мир и единство, а наши дети росли в атмосфере мира и стабильности, а также помолитесь за развитие родины», — обратился к верующим специалист Комитета по делам религии и упорядочению традиций, торжеств и обрядов Таджикистана Абдурахмон Мавлонов.

24 августа из Джидды в Мекку прибыла первая группа паломников из Таджикистана, которых встретил посол Таджикистана в Саудовской Аравии Заробиддин Косими. Прибытие таджикских верующих продлится до 5 сентября. С 17 сентября начнется их отправка на родину. В 2016 году к мусульманским святыням отправятся около 6 тыс. таджикистанцев.

В этом году хадж для таджикских паломников значительно подорожал — на 5 тыс. сомони (41 тыс. российских рублей), его стоимость составила 28,6 тыс. сомони (порядка 235 тыс. рублей). В Комитете по делам религии объясняют это ростом курса доллара и улучшением предоставляемых в Мекке и Медине условий.

Напомним, ранее таджикских верующих уже просили обращаться к высшим силам по вопросам государственной важности. В июле 2016 года верховный муфтий Таджикистана попросил прихожан помолиться о скорейшем и благополучном завершении строительства Рогунской ГЭС и о том, чтобы никто этому строительству не препятствовал (очевидно, подразумевая соседний Узбекистан, руководство которого выступает резко против возведения плотины).