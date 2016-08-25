Бишкек, 25 августа, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Экс-президент Киргизии переходного периода Роза Отунбаева стала кандидатом на должность верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Основные его обязанности — предотвращение межэтнических конфликтов. Об этом сегодня, 25 августа, сообщил «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на информацию Гаагского представительства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

World Economic Forum / Benedikt Loebell Роза Отунбаева

Отмечается, что пока на этот пост претендуют четыре кандидата. Впоследствии, возможно, появятся и другие. Решение о том, кто станет следующим верховным комиссаром, будет принято в результате голосования, участие в котором примут представители всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Между тем, как отметила газета «Вечерний Бишкек», возможное назначение Розы Отунбаевой на эту должность «выглядит как минимум странным», поскольку ее опыт предотвращения межэтнических конфликтов «скорее отрицательный».

«Чтобы не быть голословными, приведем выдержки из доклада Международной исследовательской комиссии по Киргизии (ИКК), изучавшей обстоятельства ошских событий в июне 2010 года: «По мнению ИКК, Временное правительство Киргизии не смогло адекватно отреагировать на возникший на юге межэтнический конфликт, не признав или недооценив ухудшение отношений между двумя народами. Аргументы, выдвинутые президентом Отунбаевой, что всплеск насилия был таких размеров, что Временному правительству было сложно его сдержать, не освобождает правительство от его основной обязанности по защите населения», — пояснило издание.

ИА REGNUM напоминает, что 10 июня 2010 года в городе Ош на юге Киргизии произошел бытовой конфликт, переросший в вооруженные столкновения между представителями киргизской и узбекской общин республики. Впоследствии, 11 и 12 июня 2010 года межэтнический конфликт охватил Ошскую и Джалал-Абадскую области. Прекратить массовые беспорядки и погромы местным властям (Временному правительству, сформированному после произошедшего 7 апреля 2010 года госпереворота, в результате которого был свергнут президент Курманбек Бакиев) удалось лишь к 15 июня 2010 года. Комендантский час на юге Киргизии длился вплоть до 9 августа 2010 года. Только по официальным данным, в результате столкновений погибли свыше 400 человек и еще порядка тысячи стали вынужденными переселенцами.