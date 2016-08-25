Москва, 25 августа, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Публикацию агентства Reuters о провале туристического сезона в Крыму нельзя считать журналистской работой, так как описанное в ней не соответствует фактам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Пляж

В частности, она назвала статью «заказным портретом», наполненным вещами, которые не соответствуют фактам. Захарова подчеркнула, что сделанный в публикации вывод о провале туристического сезона 2016 года в Крыму является ложью и напомнила, что отдых в Крыму востребован не только среди российских туристов, но и среди граждан Украины. На сегодняшний день полуостров посетили почти четыре млн туристов, что на 26% превышает показатели 2015 года, а их общая численность, прогнозируемая по итогам года, должна составить шесть млн человек.

Напомним, 23 августа в Reuters был опубликован материал, наполненный цитатами якобы местных жителей, рассказывающих о «взлете цен», «оставшихся на прежнем, украинском, уровне зарплатах и пенсиях» и «бегстве туристов» из российского Крыма.