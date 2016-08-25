Тамбов, 25 августа, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Фестиваль «Чернозём-2016» в Тамбове за три дня, с 19 по 21 августа, посетили 15 тысяч человек. Об итогах самого масштабного рок-фестиваля в Черноземье корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный продюсер Сергей Белозёров.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зрители на фестивале «Чернозём-2016»

Всего на фестивале было развернуто более 20 торговых точек, безопасность обеспечивали 62 сотрудника ЧОП и более 200 спасателей, полицейских и гвардейцев Внутренних войск МВД России, дежурили две бригады «скорой помощи».

Несмотря на то, что в первый день из-за проблем со звуком концерт начался на 1,5 часа позже, чем было запланировано, неполадки устранили, и во второй и третий дни все музыканты выходили на сцену по заявленному расписанию.

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Во второй день фестиваля на «Чернозём» заглянул председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, который поблагодарил организаторов за большую проделанную работу. «Фестиваль — большое событие, и не только для Тамбовщины, но и для всего Центрального федерального округа. Насколько я знаю, у нас представлены коллективы со всей России, и зрители тоже приехали из многих регионов. Гостиницы Тамбова полностью забиты, и платочный городок здесь. На самом деле, это хорошее событие в современной музыке… Сам настрой, позитив — заряжаешься энергией от молодежи», — поделился он с журналистами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последний день фестиваля на Тамбов обрушилась гроза, из-за которой сорвались выступления групп «Княzz» и «Чайф». Зрителей и журналистов эвакуировали от сцены, жертв нет. «Оповещения не было, все началось неожиданно, но паники удалось избежать. Сработали все на «отлично». Организаторы и ЧОП очистили площадку, полиция встречала людей на выходе и направляла к срочно вызванным рейсовым автобусам, ГИБДД регулировала поток машин, покидающих стоянку. После этого служащие ВВ с фонариками и собаками четыре раза прочесали все территорию, в том числе и прилегающую, на всякий случай», — рассказал Сергей Белозёров.

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Сами посетители фестиваля, которые дружно спасали в грозу свои палатки и вещи, произошедшее вспоминают со смехом, благодарят в соцсетях тех, кто им помогал, и предлагают поместить молнии на логотип фестиваля в 2017 году. Для них организаторы уже успели оперативно запустить линию сувениров с изображением грозовой тучи и бьющей из нее молнии.

При этом можно с уверенностью сказать, что «Чернозём» оправдал статус «самого душевного события года»: «Всем очень понравилась эта фраза. Ушла в народ. Действительно, было очень душевно. Без драк, без конфликтов. Это отметили даже те, кому за 70. Такие тоже были на «Чернозёме». Пусть даже это была не их музыка, им просто интересно было посмотреть, что же это за «Чернозём» такой, о котором все говорят. В ближайшее время мы запустим новый хэштэг #СамоеУраганноеСобытиеГода. «Чернозём» заслужил эту рок-н-рольную характеристику, как никто другой», — заявил Белозёров. Также, по его словам, о планах на следующий год говорить пока рано: «В первую очередь мы довольны, что все живы. По поводу следующего года… Пока разбираемся с последствиями этого».

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