Нижний Новгород, 25 августа, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В Нижегородской области в фонд капитального ремонта включат начисленные банком доходы по остаткам средств. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующие изменения в областной закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» были приняты региональным Заксобранием 25 августа 2016 года.

401(K) 2012 Деньги в банке

В двух чтениях были приняты изменения в закон о капитальном ремонте, определяющие сроки внесения взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора. Установлен срок аналогичный общему сроку внесения платы за коммунальные услуги.

В Заксобрании пояснили, что федеральным законодательством предусмотрено введение механизма специального депозита для размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемых на специальном счете и на счете регионального оператора.

В связи с этим, законопроектом вносятся изменения в региональный закон в части дополнения источников формирования фонда капитального ремонта доходами, полученными от размещения средств фонда капремонта. А также кредитными и (или) иными заемными средствами, привлеченными собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта.

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Кроме того, законодательством конкретизированы требования к руководителю регионального оператора и кандидатам на должность руководителя регионального оператора. Согласно вносимым изменениям, генеральный директор регионального оператора назначается по итогам открытого конкурса, который проводится в порядке, установленном нормативным правовым актом правительства Нижегородской области. При этом гендиректор, кандидат на должность генерального директора регионального оператора должны соответствовать обязательным требованиям и соблюдать установленные ограничения.

Кроме того, дополнен перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса. Так, в этот перечень будет входить ремонт или замена лифтового оборудования, не только признанного непригодным для эксплуатации, но также отработавшего назначенный срок эксплуатации. Это должно повысить безопасность условий проживания в многоквартирных домах. Также законом предусматривается осуществление авторского надзора в случае, если многоквартирный дом является объектом культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2016 года выяснилось, с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов собрано 1,89 млрд рублей. При этом непосредственно на выполнение ремонтных работ направлено 447 млн рублей.

Остальные средства были размещены в банках под нулевую процентную ставку, либо под незначительный процент.