Прага, 25 августа, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Будет ли революция в России? Перед президентскими выборами в 2018 году президент России Владимир Путин делает большие перестановки в своем окружении. Для этого он проводит кадровые рокировки внутри команды своих ближайших сподвижников. Например, председатель нижней палаты российского парламента — Государственной думы — России Сергей Нарышкин может занять пост руководителя внешней разведки. Нарышкин, однако, новое назначение пока отрицает. Заменить его может первый замглавы президентской администрации Вячеслав Володин, пишет чешская газета Parlamentní listy (PL).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам издания, Нарышкин ранее работал в КГБ, где занимался, в первую очередь, сбором информации за рубежом, поэтому его переход в Службу внешней разведки не вызывает удивления. Другим кандидатом на руководство нижней палатой российского парламента является нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Пока ни у кого, кроме Путина, нет точной информации о политической судьбе Володина и Медведева в будущей кремлевской повестке. Владимир Путин недавно одобрил многочисленные кадровые изменения в своем ближайшем кругу. Пожалуй, самым большим сюрпризом стала замена чрезвычайно влиятельного шефа администрации президента Сергея Иванова на его заместителя Антона Вайно. А Иванов стал кремлевским комиссаром по экологии», — пишет газета.

«Не исключено, что русское правительство опасается революционной ситуации после выборов, поэтому стремится увеличить ответственность отдельных членов правительства за порученные им проекты и повысить в целом эффективность государственного управления», — предполагает PL.