Москва, 25 августа, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации выражают надежду на то, что консультации по мирному договору между представителями внешнеполитических ведомств России и Японии, которые должны пройти в Москве 26 августа, пройдут в конструктивном ключе и будут продуктивными. Соответствующее заявление сделала сегодня, 25 августа, пресс-служба министерства иностранных дел Российской Федерации.

S Solomonov Флаги России и Японии

Сообщается, что Москва ожидает конструктивных и продуктивным переговоров с Токио по вопросу заключения мирного договора. «Соответствующая динамика этой работе была дана по итогам встречи лидеров двух наших стран», — сказано в заявлении МИД РФ.

Напомним, 26 августа в Москве пройдет сессия третьего раунда переговоров по проблеме мирного договора между Россией и Японией. В переговорах примут участие специальный представитель японского правительства по отношениям с Россией Тикахито Харада и замглавы МИДа России Игорь Моргулов.

Стоит отметить, что японцы не собираются заключать с Россией мирный договор до тех пор, пока Москва не согласиться отдать Южные Курилы. Однако Москва никогда не отдаст эти острова, так как получила их по результатам победы во Второй мировой войне.