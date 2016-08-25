Ташкент, 25 августа, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Узбекистан объявил расположенную на спорном участке киргизско-узбекской границы возвышенность Унгор-Тепа (гора Унгар-Тоо) своей территорией, а находившихся на ней работников принадлежащего Киргизии телеретранслятора узбекские власти назвали нелегалами. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила «Русская служба BBC» со ссылкой на МВД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Узбекское правоохранительное ведомство уточнило, что четырех граждан Киргизии, обслуживавших радиорелейную телестанцию на горе Унгар-Тоо, задержали сотрудники УВД Наманганской области в ходе проведения проверки документов в рамках действующего в этом районе паспортного режима.

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа 2016 года на спорном участке киргизско-узбекской границы на горе Унгар-Тоо разгорелся очередной пограничный конфликт. Сотрудники МВД Узбекистана высадились с вертолетов на территории принадлежащего Киргизии телеретранслятора. В качестве ответной меры Киргизия направила к горе Унгар-Тоо дополнительные подразделения пограничников. Отметим, что представители узбекского пограничного ведомства в ходе переговоров, посвященных произошедшему инциденту, потребовали от киргизских властей убрать милицейские посты с Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища, которое обе страны считают своей территорией.