Белград, 25 августа, 2016, 18:58 — ИА Регнум. Полиция Венгрии может присоединиться к сербским военным для патрулирования границ Сербии с Македонией и Болгарией, передаёт The Associated Press. Будапешт намерен помочь Белграду воспрепятствовать потоку миграции в Евросоюз.

Gémes Sándor/SzomSzed Беженцы преодолевают сербско-венгерскую границу

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович и его венгерский коллега Шандор Пинтер обсудили данный план на сегодняшней встрече около границы, где скопились сотни мигрантов, дожидаясь въезда в Венгрию. Последняя является страной-членом Евросоюза.

Сербия уже нарастила присутствие своей армии и полиции на границе с Болгарией и Македонией, которые мигранты пытаются пересечь, чтобы попасть в Венгрию и другие страны.