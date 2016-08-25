Берлин, 25 августа, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Сеть кафе «Счастье» в Санкт-Петербурге взимает с иностранцев, пришедших без сопровождения русских, дополнительную плату в 10%. При этом в меню ничего не говорится о «плате за обслуживание», негодует журнал Spiegel.

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Как отмечает издание, за последние пару лет рубль обесценился почти вдвое. Это сделало путешествия в Россию для европейских туристов гораздо более привлекательными. Особенно популярны среди них поездки в российский мегаполис Санкт-Петербург. В прошлом году Северную Венецию, как иногда еще называют этот город, посетили около 3 миллионов иностранцев. «Находчивые питерские предприниматели придумали новый способ, как извлечь из кармана иностранных туристов больше денег. В кафе Санкт-Петербурга с гостей из-за рубежа берут доплату в размере 10%. В меню повышенные цены для иностранцев не указываются, но руководство заставляет официантов вставлять в счет иностранцам «плату за обслуживание».

Повышенные цены для иностранцев вообще характерны для России. Например, входной билет в Эрмитаж в Санкт-Петербурге для иностранцев стоит 18 долларов, а россияне платят вдвое дешевле. 15 лет назад, разница была еще более разительной: 2001 году вход в Эрмитаж для россиян стоил чуть меньше доллара, а зарубежные туристы платили в 10 раз дороже. Российские музеи стараются часто практиковать подобное, чтобы больше заработать не на российских посетителях. Но это противозаконная практика, возмущается журнал.