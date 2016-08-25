Рыбинск, Ярославская область, 25 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области на берег Волги снова выйдут бурлаки. Промысел, красочно описанный Владимиром Гиляровским, вновь возродится на рыбинских причалах в рамках исторической реконструкции, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Репин И.Е. «Бурлаки на Волге»

Интерактивная костюмированная программа «Бурлаки на Волге» состоится 27 августа — в День города Рыбинска. Театрализованное представление расскажет об этой составляющей истории города, о тяжелом труде и быте бурлаков. Берег у дворца спорта «Полёт» словно перенесется в позапрошлый век. Здесь купцы будут предлагать мешки с хлебом, бурлаки будут наниматься на работу в артель и потянут по Волге баржу, а потом получат расчет за свой труд.

«Мы будем использовать в речи названия старых мер длины и веса, выучим вместе с нашими участниками бурлацкую песню «Эх, дубинушка, ухнем!», расскажем о разделении обязанностей бурлаков в артели. Мы хотим как можно интереснее рассказать горожанам об уникальной истории родного Рыбинска», — рассказала Любовь Глухова, директор ДК «Волжский».

Впрочем, потянуть бурлацкую лямку смогут все желающие — гостям праздника предложат поучаствовать в реконструкции событий, давно канувших в Волгу. А подкрепить силы можно будет настоящей бурлацкой ухой с хлебом и квасом. Кроме того, горожан ждет викторина по истории Рыбинска и знанию бурлацкой жизни.