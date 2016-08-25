Чебоксары, 25 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. В столице Чувашии причиной специфического запаха стал аммиак, превышение допустимой концентрации которого выявлено около мясокомбината по Канашскому шоссе. Предприятие проверят на предмет обращения с отходами производства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 августа, сообщила журналистам глава управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская.

ИА REGNUM Надежда Луговская

Многочисленные жалобы и заявления от горожан «на специфический запах» стали поступать в ведомство сегодня. По данным ведомства, в ходе проверки было обнаружено превышение содержания аммиака по улице Канашская, где расположен мясокомбинат, и по улице Ашмарина, на территории клинической офтальмологической больницы.

«В результате лабораторных испытаний установлено, что по улице Ашмарина и около мясокомбината по Канашскому шоссе превышение аммиака было в 1,5−2,5 раза предельно допустимой концентрации. Сейчас нами будет организована внеплановая проверка в отношении мясокомбината. Будем проверять, как они обращаются с отходами производства», — сказала Луговская, отметив, что около птицефабрики «лабораторные исследования были в пределах гигиенических нормативов».

Руководитель ведомства также напомнила, что аммиак относится «к газам, которые вызывают раздражение слизистых оболочек». «Прямой угрозы жизни нет», — сказала Надежда Луговская.

Отметим, что ранее в Чебоксарах жаловались на смог и запах. Это произошло в декабре 2015 года. Тогда власти сослались на плановые работы в Заволжье по сжиганию лесных порубков и сухостоя.

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