Киев, 25 августа, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинских дипломатов больше информировать Запад о «реальном состоянии дел в стране» — «для противодействия информационной агрессии со стороны России».

«Рейхсминистр пропаганды» доктор Геббельс

Об этом он заявил во время встречи с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Информирование наших партнеров, информирование о реальном состоянии дел на Украине является одним из очень важных наших приоритетов. И я считаю, что ваша задача именно заключается в том, чтобы информировать, что происходит в действительности», — заявил Гройсман дипломатам.

Он констатировал, что сейчас международные партнеры недостаточно информированы о том, что происходит на Украине, зато от «агрессора к западным партнерам Украины поступает значительный поток информации».

«Мы должны найти возможности противостоять этой информационной агрессии. Мы должны предоставлять объективную информацию о реальном состоянии дел. Мы должны углублять наше сотрудничество с международными организациями. Мы должны все сделать для того, чтобы наши партнеры чувствовали, что Украина — надежный, ответственный и эффективный партнер», — призвал Гройсман.

Премьер-министр также подчеркнул, что консолидация стран «цивилизованного мира» перед лицом агрессии необходима ради отстаивания демократических ценностей и международного права.