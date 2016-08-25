Санкт-Петербург, 25 августа, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Кандидат в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга от партии ПАРНАС Даниил Кен написал жалобу в Городскую избирательную комиссию после того, как его задержали полицейские во время встречи с избирателями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня сам кандидат.

Полиция

Накануне, как сообщалось, в отделе полиции №66 Красногвардейского района оказались также сопредседатель петербургского отделения ПАРНАС, кандидат в Госдуму и Заксобрание Андрей Пивоваров, координатор проекта «Открытая Россия» Владимир Кара-Мурза и музыкант Михаил Новицкий. Всех четверых увезли прямо со встречи с избирателями в Полюстровском парке, так как они якобы устроили несогласованную массовую акцию.

В жалобе Кен настаивает, что мероприятие было согласовано в администрации Красногвардейского района. Однако жалуется он не на сам факт доставления в отдел полиции, а на то, что двоих кандидатов и их соратников продержали там дольше положенного, хотя личности всех четверых были моментально установлены по паспортам. «Более трех часов зарегистрированные кандидаты удерживались в отделе полиции, при этом не были составлены протоколы ни о задержании, ни о доставлении, ни об административном правонарушении», — пишет Кен.

Он считает, что эти действия полиции нарушили право «парнасовцев» на ведение агитационной кампании. В отношении Пивоварова протокол составили лишь спустя 4 часа, в отношении Кена — спустя более 6 часов, сообщает последний. «Полиция воспрепятствовала нашей работе и поставила в неравные условия с другими партиями и кандидатами», — говорится в документе.

Отметим, что из объяснений кандидатов следует, что никто из них не видел подписанного разрешения на проведение мероприятия. По словам Пивоварова, они на слово поверили начальнику районного отдела по вопросам законности, который обещал подписать разрешающие документы позднее, а также уведомил об этом местную полицию. Андрей Пивоваров заявил, что у полицейских Красногвардейского района поначалу и не возникло претензий к оппозиционерам, а задержание произошло якобы после вмешательства сотрудника центра «Э» из Москвы.

Аналогичные жалобы от кандидатов будут направлены в прокуратуру и, вероятно, в ЦИК. Стоит добавить, что административное преследование зарегистрированных кандидатов не может помешать им участвовать в выборах.