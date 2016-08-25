Берлин, 25 августа, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Бывший руководитель приюта для беженцев в Германии обвинён за изнасилование сирийской женщины, передаёт Daily Mail.

Мусульманки

Представитель земельного суда в западном городе Ансберг — Йоханнес Камп заявил, что 50-летний гражданин Голландии с середины июня находится за решёткой. Он отметил, что обвинительный акт приведён в исполнение против мужчины, являющегося резидентом Германии. Пока неясно, дойдёт ли дело до суда.

Мужчина познакомился с 22-летней сирийкой, когда заведовал жилищем для беженцев в маленьком городе Финнентроп. Предположительно она переехала к нему на квартиру, где и произошло изнасилование.

По словам прокуроров, мужчина отрицает свою вину, утверждая, что действовал с согласия беженки, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.