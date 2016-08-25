Москва, 25 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Президент и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что искать счета президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках расследования так называемого «панамского досье», бесполезно, так как у Путина нет счетов. Об этом Костин заявил в интервью Financial Times, опубликованном сегодня, 25 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Костин подчеркнул, что Владимир Путин обрек себя на скромную жизнь на весь остаток дней, так как весь мир его знает. «Вы не поймаете Путина на этом. У него нет ни машин, ни денег…», — отметил банкир.

Он добавил, что люди, которые пытаются найти счета Путина, могут провести в поисках всю оставшуюся жизнь, но никогда ничего не найдут.

Напомним, после публикации «панамского документов», и проведенного по ним расследования ICIJ, стало известно, что у одного из друзей Путина, музыканта Сергея Ролдугина, есть некие активы в офшорах. Оказалось, что Ролдугин был совладельцем в цепочке компаний, связанных с банком «Россия» и компаниями бывшего министра печати России, ныне покойного Михаила Лесина.