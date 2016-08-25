Порошенко пожаловался генсеку НАТО на «эскалацию в Донбассе»
Киев, 25 августа, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко вечером 25 августа провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Согласно информации пресс-службы, Порошенко сообщил собеседнику «об эскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях, и росте числа российских провокаций в оккупированных Донбассе и Крыму», передает корреспондент ИА REGNUM.
Также он призвал «сохранять вопрос российской агрессии против Украины на повестке дня Североатлантического Альянса».
В пресс-службе отмечают, что Йенс Столтенберг подчеркнул важность полного выполнения Минских договоренностей.
Кроме того, стороны обсудили ход реализации «Комплексного пакета помощи НАТО для Украины», утвержденного на Саммите Альянса в Варшаве. В частности, Порошенко выразил надежду, что этот пакет поможет модернизировать украинскую армию до стандартов НАТО.