Киев, 25 августа, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко вечером 25 августа провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Согласно информации пресс-службы, Порошенко сообщил собеседнику «об эскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях, и росте числа российских провокаций в оккупированных Донбассе и Крыму», передает корреспондент ИА REGNUM.

Также он призвал «сохранять вопрос российской агрессии против Украины на повестке дня Североатлантического Альянса».

В пресс-службе отмечают, что Йенс Столтенберг подчеркнул важность полного выполнения Минских договоренностей.

Кроме того, стороны обсудили ход реализации «Комплексного пакета помощи НАТО для Украины», утвержденного на Саммите Альянса в Варшаве. В частности, Порошенко выразил надежду, что этот пакет поможет модернизировать украинскую армию до стандартов НАТО.