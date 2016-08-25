Кунгур, Пермский край, 25 августа, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) включило город Кунгур Пермского края в топ-5 необычных мест для отдыха в сентябре. Список уникальных мест опубликован на официальном сайте ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тара-Амингу «Пуп Земли» в Кунгуре

Главными достопримечательностями купеческого города федеральные чиновники посчитали гостиный двор (XIX в.), трёхъярусную колокольню готического стиля, высотой около 70 метров, чудотворную Тихвинскую икону Богоматери, которая спасла город от захвата пугачевцами.

Кроме этого, туристам рекомендуют посетить архитектурный памятник — Спасо-Преображенская церковь, строительство которой началось на средства купца Хлебникова, погибшего во время борьбы с войсками Емельяна Пугачева. Местные купцы занимались торговлей чаем, и сегодня город входит в маршрут «Великий чайный путь». Именно здесь находится памятник русскому самовару и так называемый Пуп Земли. Необычный монумент установлен в 2007 году на том месте, где вместе сходятся сразу семь дорог. Говорят, если дотронуться до «пупа» и загадать желание, оно обязательно исполнится. Туристам предлагают не забыть и одну из главных достопримечательностей Сибири и Урала — Кунгурскую ледяную пещеру.

Напомним, ранее Министерство культуры РФ публиковало рейтинг малых городов России, популярных у туристов. В десятку рейтинга вошел город Чердынь Пермского края. Один из древнейших городов Урала входит в Перечень исторических городов России.

По мнению экспертов Ростуризма, Кунгур не уступит заграничным чудесам по впечатлениям при том, что финансовые затраты на его посещение окажутся минимальными.

Отметим, что Ростуризм предлагает в сентябре посетить также Дивногорье — ландшафтный заповедник Воронежской области, остров Кунашир из Большой гряды Курильских островов, Ленские столбы я Якутии и Ильменский заповедник в Челябинской области.