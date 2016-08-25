Киев, 25 августа, 2016, 18:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 25 августа, встретился с главой представительства ЕС в Киеве Яном Томбиньски накануне окончания его дипломатической миссии на Украине.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Подайте!

Отчет о мероприятии публикует пресс-служба правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Обсуждая первоочередные вопросы повестки дня взаимодействия Украина-ЕС, премьер-министр подчеркнул приоритетность введения режима безвизовых поездок для граждан Украины. Гройсман призвал европейскую сторону к скорейшему завершению соответствующих процедур по либерализации Европейским Союзом визового режима для украинцев. Он также подчеркнул необходимость завершения в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Как отмечают в пресс-службе, отдельно премьер-министр высказался за необходимость предоставления ЕС дополнительных торговых преференций для Украины — «что даст возможность успешно обеспечить реализацию торговой части соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС». В этом контексте Гройсман отметил, что «расширение доступа украинских товаров на рынок ЕС будет иметь ощутимое положительное влияние как на экономику Украины, так и на украинский бизнес».

Как отреагировал Томбиньски, не сообщается. Покидающий пост дипломат лишь в очередной раз заверил в поддержке Украины со стороны ЕС, «в частности в условиях агрессии и угрозы ее территориальной целостности».

«Мы с европейской стороны видим украинский бой как более универсальный бой, потому что это бой за свободу, демократию, суверенность не только Украины. Я уверен, что путь — европейский путь, который Украина выбрала, усилит суверенность Украинского государства», — отметил он.