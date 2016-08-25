Берлин, 25 августа, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Руководство ФРГ рассматривает вопрос вывода своих военнослужащих и военной техники с базы НАТО Инджирлик в Турции, сообщает Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

U.S. Air Force Авиация НАТО на авиабазе в Инджирлике

В качестве возможной альтернативы турецкой базе рассматривается возможность передислокации разведывательных самолетов «Торнадо» и самолетов-заправщиков немецких ВВС на аэродромы Иордании или на Кипр. Отмечается, что в этом случае операции вооруженных сил ФРГ в Сирии и Ираке будут прерваны на несколько месяцев, а техническое обслуживание самолетов в будет стоить дороже.

Министерство обороны ФРГ эту информацию комментирует таким образом, что заявляет о своем желании пользоваться базой Инджирлик и дальше, но считает, что она не является безальтернативной.

Напомним, недавно турецкие власти отказались пустить на базу Инджирлик немецких депутатов во главе со статс-секретарем Минобороны ФРГ Ральфом Браукзипе. Этот случай не остался без внимания депутатов бундестага, некоторые из которых призвали правительство в срочном порядке подыскать другие базы для немецких солдат, а также публично ставили под сомнение возможность дальнейшего одобрения Бундестагом миссии по поддержке союзников NATO в Сирии и Ираке, если таковая будет производиться с территории Турции.

Стоит отметить, что отношения между Турцией и ФРГ осложнило и недавнее принятие парламентом ФРГ резолюции, признающей геноцидом массовые убийства армян в Османской империи.