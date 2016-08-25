Москва, 25 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум. «Специалисты Управления Россельхознадзора при проведении фитосанитарного контроля на ФКП МАПП «Чернышевское» в очередной раз выявили наличие карантинного вредителя — западного (калифорнийского) цветочного трипса в партии томатов свежих из Белоруссии происхождением Беларусь в количестве 18 тонн», — проинформировала 25 августа пресс-служба Россельхознадзора.

pixabay.com Ввоз запрещён

Трипс в помидорах из Белоруссии подтвердили лабораторные исследования в ФГБУ «Калининградская МВЛ». В итоге партия направлена на обеззараживание, а белорусским друзьям и партнёрам напомнили, что «при поставках подкарантинной продукции в РФ необходимо обращать внимание на соответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям Российской Федерации».

В ППУ «Красная Горка» 23 августа Россельхознадзором был запрещен повторный ввоз 40 тонн сухого обезжиренного молока производства Воложинского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат». Груз следовал в распределительный центр ООО «Минскооблпродукт», однако по пути инспекторы управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установили нарушение в оформлении декларации о соответствии.

В российском ведомстве напомнили, что днем ранее управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям уже принималось решение о запрете поставок с указанного комбината в связи с недостоверным декларированием. Однако белорусское предприятие не согласилось ни в первом, ни во втором случае с претензиями надзорного органа в правильности оформления документов, на что предприятию было предложено подтвердить безопасность поставляемой продукции результатами лабораторных экспертиз в ходе производственного контроля.

«Однако в представленной доказательной базе отсутствовали доказательства соответствия продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям идентификации и физико-химическим показателям. Таким образом, протоколы испытаний, на основании которых была принята декларация ТС BY/112 11.01. ТР033 014 00464, не в полной мере подтверждают требования к декларируемому продукту, предусмотренные техническими регламентами Таможенного союза», — отметили в российском ведомстве.

Представителям белорусского предприятия было предложено произвести отбор проб продукции в месте контроля, после чего транспортные средства были заблокированы и покинули территорию России. «Подобные действия могут свидетельствовать о попытках ввоза в Российскую Федерацию небезопасной продукции и подрыве доверия к остальным белорусским производителям», — констатировали в Россельхознадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки тонн контрабанды, остановленной Россельхознадзором по пути из Белоруссии в Россию — нормальное явление, судя по сводкам российского ведомства. По мнению независимых экспертов, Россельхознадзору удаётся воспрепятствовать лишь небольшой части опасной для здоровья человека и «санкционной» продукции, поставляемой из Белоруссии, в том числе благодаря действию «белорусского продовольственного оффшора».